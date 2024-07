Lufthansa Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Lufthansa

Lufthansa im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 5,70 EUR nach.

Das Papier von Lufthansa befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 5,70 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 5,69 EUR. Bei 5,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 125.376 Lufthansa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.08.2023 bei 9,25 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lufthansa-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.07.2024 bei 5,57 EUR. Abschläge von 2,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,267 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,69 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 30.04.2024. Lufthansa hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,39 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.07.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 31.07.2025.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,10 EUR je Aktie.

