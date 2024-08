Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 5,59 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 5,59 EUR. Bei 5,62 EUR erreichte die Lufthansa-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 797.052 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.08.2023 bei 8,67 EUR. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 55,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 5,38 EUR. Mit Abgaben von 3,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,236 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,86 EUR an.

Am 31.07.2024 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,01 Mrd. EUR – ein Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 9,39 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 04.11.2025 dürfte Lufthansa die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lufthansa-Aktie in Höhe von 0,877 EUR im Jahr 2024 aus.

