Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag ohne große Veränderung

Die Aktie von Lufthansa zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Lufthansa-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 5,58 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:50 Uhr die Lufthansa-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 5,58 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 5,62 EUR. Im Tief verlor die Lufthansa-Aktie bis auf 5,55 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.395.824 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 8,67 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 35,64 Prozent niedriger. Bei 5,38 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 3,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,236 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,86 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 31.07.2024. Das EPS belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,74 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,01 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 9,39 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 29.10.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 04.11.2025 dürfte Lufthansa die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,877 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

