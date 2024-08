Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagvormittag höher

Kursverlauf

Die Aktie von Lufthansa zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Lufthansa-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 5,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 5,60 EUR. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,61 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,60 EUR. Zuletzt wechselten 137.281 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 18.08.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,67 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,88 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,82 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,236 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,86 EUR.

Am 31.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,74 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,01 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,39 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Lufthansa am 29.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2024 0,877 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

