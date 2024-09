Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 5,85 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 5,85 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 5,85 EUR. Bei 5,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 64.675 Stück.

Bei einem Wert von 8,59 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,65 Prozent. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,38 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 8,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,235 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,80 EUR an.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 EUR, nach 0,74 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,58 Prozent auf 10,01 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 30.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,852 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX letztendlich steigen

Lufthansa-Aktie in Grün: Lufthansa mietet zusätzliche Flugzeuge bei AirBaltic

Freitagshandel in Frankfurt: MDAX liegt am Freitagmittag im Plus