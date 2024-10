Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 6,58 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,6 Prozent auf 6,58 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Lufthansa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 6,54 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,67 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.398.253 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2023 auf bis zu 8,59 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 23,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 18,13 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,232 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,36 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ein EPS von 0,74 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,01 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 0,862 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: Letztendlich Pluszeichen im MDAX

XETRA-Handel: Gewinne im MDAX

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Dienstagmittag im Aufwind