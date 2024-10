Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Blick auf Lufthansa-Kurs

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 6,65 EUR abwärts.

Die Lufthansa-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 6,65 EUR. Die Lufthansa-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,54 EUR nach. Bei 6,67 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 2.209.506 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2023 bei 8,59 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 29,10 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 5,38 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 23,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,232 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 7,36 EUR.

Am 31.07.2024 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,74 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,01 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 30.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Lufthansa.

Den erwarteten Gewinn je Lufthansa-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,862 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

