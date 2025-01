Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 5,73 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Lufthansa-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 5,73 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 5,76 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,76 EUR. Der Tagesumsatz der Lufthansa-Aktie belief sich zuletzt auf 52.210 Aktien.

Am 02.02.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,04 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 40,32 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (5,38 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,237 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,25 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Am 25.10.2024 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 EUR gegenüber 1,00 EUR im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 10,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,51 Prozent gesteigert.

Die Lufthansa-Bilanz für Q4 2024 wird am 06.03.2025 erwartet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 26.02.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,869 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsende

Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX nachmittags in der Verlustzone

MDAX-Handel aktuell: MDAX im Minus