Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 6,41 EUR nach oben.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 6,41 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 6,44 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,38 EUR. Bisher wurden heute 442.419 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Am 20.04.2023 markierte das Papier bei 9,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 35,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 6,33 EUR am 16.04.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 1,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,308 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,69 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 07.03.2024. Das EPS wurde mit 0,06 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,68 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,18 Prozent auf 8.741,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.068,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Lufthansa-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 06.05.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

