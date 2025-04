Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lufthansa. Der Lufthansa-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 6,14 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 6,14 EUR. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 6,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,19 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.689.566 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR an. Gewinne von 32,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 14,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,293 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,83 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 06.03.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,06 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent auf 9,44 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Lufthansa-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet. Schätzungsweise am 05.05.2026 dürfte Lufthansa die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2025 1,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

