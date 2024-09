Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagmittag im Aufwind

Kurs der Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 6,03 EUR.

Das Papier von Lufthansa legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 6,03 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 6,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.559.506 Lufthansa-Aktien.

Am 06.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 8,59 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,38 EUR am 05.08.2024. Mit einem Kursverlust von 10,68 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,235 EUR je Lufthansa-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,80 EUR an.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 EUR, nach 0,74 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 10,01 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,39 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 30.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 0,852 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.



