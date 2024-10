Lufthansa Aktie News: Lufthansa reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Aktie im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 6,83 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,9 Prozent auf 6,83 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 6,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,79 EUR. Zuletzt wechselten 3.184.897 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 06.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 8,59 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 25,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,38 EUR am 05.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,232 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,36 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,39 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 0,74 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,01 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 9,39 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Lufthansa-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 30.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,862 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

XETRA-Handel: MDAX am Mittag mit Gewinnen

Trading Idee: Lufthansa vor weiterem Steigflug?

Lufthansa-Aktie in Rot: Strafe von US-Aufsichtsbehörden in Millionenhöhe