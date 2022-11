Lufthansa Aktie News: Lufthansa tritt am Nachmittag auf der Stelle

Die Lufthansa-Aktie zeigte sich um 04:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 7,22 EUR. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,29 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 7,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,23 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.299.702 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 7,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 8,83 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,24 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,63 EUR.

Lufthansa ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,68 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 10.068,00 EUR gegenüber 5.207,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 03.03.2023 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 14.03.2024 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 0,363 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Amadeus-Aktie steigt: Auch Ryanair kooperiert mit Amadeus-Buchungssystem

Analysten sehen bei Lufthansa-Aktie weniger Potenzial

Lufthansa einigt sich mit UFO auf neuen Vergütungs- und Manteltarifvertrag - Lufthansa-Aktie dreht leicht ins Plus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Thomas Lohnes/Getty Images