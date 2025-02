Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagnachmittag freundlich

So entwickelt sich Lufthansa

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 6,78 EUR zu. Bei 6,85 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,74 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.266.351 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,57 EUR erreichte der Titel am 22.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,65 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 5,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,242 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,36 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Lufthansa am 25.10.2024. Es stand ein EPS von 0,92 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,51 Prozent auf 10,74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 06.03.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 26.02.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,867 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

