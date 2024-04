Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 6,42 EUR.

Die Lufthansa-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 6,42 EUR. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 6,47 EUR. Bei 6,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 513.338 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 20.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,98 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 55,34 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,301 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 8,39 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 07.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatte Lufthansa ebenfalls ein EPS von 0,68 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 8.741,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 13,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.068,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 06.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

