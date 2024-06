Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Lufthansa. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 1,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 5,99 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,02 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,97 EUR. Zuletzt wechselten 2.088.989 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.07.2023 bei 9,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.06.2024 bei 5,84 EUR. Mit einem Kursverlust von 2,44 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Lufthansa-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,300 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,280 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,21 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 30.04.2024 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Lufthansa ein Ergebnis je Aktie von -0,39 EUR vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,39 Mrd. EUR im Vergleich zu 7,02 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 31.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,21 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: MDAX schlussendlich mit Abgaben

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX liegt am Nachmittag im Minus

Lufthansa-Aktie leichter: Langjähriger Rechtsstreit könnte AUA teuer zu stehen kommen