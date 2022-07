Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Kursplus

Das Papier von Lufthansa konnte um 18.07.2022 12:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,4 Prozent auf 6,27 EUR. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 6,29 EUR. Bei 6,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.740.703 Lufthansa-Aktien.

Am 17.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 7,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 20,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.11.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,70 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,47 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Lufthansa veröffentlichte am 05.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,49 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,25 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.363,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 109,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 2.560,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2022 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 01.08.2023.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,046 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

