Lufthansa Aktie News: Lufthansa reagiert am Montagnachmittag positiv

Die Aktie legte um 18.07.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 6,21 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,29 EUR. Mit einem Wert von 6,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.693.508 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,92 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 18,46 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Lufthansa-Aktie im Durchschnitt mit 6,47 EUR.

Am 05.05.2022 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,49 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -1,25 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 109,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.560,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.363,00 EUR ausgewiesen.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 04.08.2022 gerechnet. Schätzungsweise am 01.08.2023 dürfte Lufthansa die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 0,046 EUR in den Büchern stehen haben wird.

