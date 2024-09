Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 6,13 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 6,13 EUR. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,13 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 66.261 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,59 EUR an. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 28,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 5,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,235 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,80 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 31.07.2024. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 0,74 EUR je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 10,01 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 9,39 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 30.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,852 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

