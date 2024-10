Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Lufthansa hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Lufthansa-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 6,79 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Lufthansa-Aktie um 15:51 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 6,79 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,85 EUR. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 6,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,77 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 1.548.717 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,59 EUR) erklomm das Papier am 06.12.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,36 Prozent. Bei 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 20,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,232 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lufthansa-Aktie bei 7,36 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 31.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,74 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Lufthansa 10,01 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 30.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Lufthansa.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,873 EUR je Aktie belaufen.

