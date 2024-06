Lufthansa Aktie News: Lufthansa gewinnt am Mittwochnachmittag

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 5,99 EUR zu. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,02 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,97 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Lufthansa-Aktien beläuft sich auf 1.790.443 Stück.

Am 04.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,84 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 2,54 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,280 EUR, nach 0,300 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,21 EUR.

Am 30.04.2024 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent auf 7,39 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,21 EUR je Aktie belaufen.

