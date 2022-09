Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag fester

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 6,12 EUR zu. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,13 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,01 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.804.679 Lufthansa-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 7,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 22,74 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,24 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 16,78 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,53 EUR.

Am 04.08.2022 legte Lufthansa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,90 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 8.462,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 163,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.211,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Lufthansa am 27.10.2022 vorlegen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 02.11.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,189 EUR je Lufthansa-Aktie.

