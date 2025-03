Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Lufthansa-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 7,57 EUR.

Die Lufthansa-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 7,57 EUR. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,52 EUR. Bei 7,67 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.812.431 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,16 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 7,85 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,38 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 28,84 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,244 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,24 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 06.03.2025. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,06 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent auf 9,44 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,76 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.04.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 05.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,11 EUR je Aktie aus.

