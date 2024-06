Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Vormittag südwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,3 Prozent auf 5,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 3,3 Prozent auf 5,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 5,76 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,82 EUR. Zuletzt wechselten 1.617.321 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.07.2023 bei 9,58 EUR. Gewinne von 65,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 5,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 0,83 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,280 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,21 EUR.

Am 30.04.2024 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,61 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,39 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,39 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,02 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Lufthansa.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,21 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

