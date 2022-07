Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Lufthansa-Aktie musste um 20.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 6,19 EUR. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,12 EUR ab. Bei 6,31 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.712.168 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2022 markierte das Papier bei 7,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 21,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.11.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 18,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,47 EUR.

Lufthansa gewährte am 05.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,49 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa ein EPS von -1,25 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 109,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.560,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5.363,00 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 04.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 01.08.2023.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,022 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

