Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittag tiefer

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 6,62 EUR. Bei 6,61 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,70 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.675.851 Stück gehandelt.

Am 17.02.2022 markierte das Papier bei 7,92 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 16,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.11.2021 bei 5,24 EUR. Abschläge von 26,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 6,53 EUR angegeben.

Lufthansa gewährte am 04.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,90 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 8.462,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.211,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Lufthansa am 27.10.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 02.11.2023 dürfte Lufthansa die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2022 0,228 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

