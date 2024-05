Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 6,54 EUR.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 6,54 EUR. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,53 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,60 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.870.826 Stück gehandelt.

Am 23.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 9,77 EUR. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 33,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lufthansa-Aktie 3,61 Prozent sinken.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,278 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 8,23 EUR.

Lufthansa gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Lufthansa vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,61 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,39 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,26 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

