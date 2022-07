Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Vormittag schwächer

Die Lufthansa-Aktie wies um 21.07.2022 09:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 6,17 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 6,06 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 483.485 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,92 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lufthansa-Aktie 22,09 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 26.11.2021 auf bis zu 5,24 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 17,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,47 EUR.

Am 05.05.2022 hat Lufthansa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS lag bei -0,49 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,25 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.363,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 109,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 2.560,00 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 04.08.2022 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 01.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Lufthansa.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,022 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

