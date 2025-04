Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Lufthansa im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 6,21 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 6,21 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Lufthansa-Aktie bis auf 6,22 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,13 EUR. Bisher wurden heute 983.541 Lufthansa-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,16 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,44 Prozent hinzugewinnen. Bei 5,38 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,27 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,293 EUR je Lufthansa-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,83 EUR je Lufthansa-Aktie aus.

Am 06.03.2025 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,06 EUR in den Büchern gestanden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,44 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,76 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

