Lufthansa Aktie News: Anleger greifen bei Lufthansa am Dienstagvormittag zu

Die Aktie von Lufthansa zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 6,16 EUR zu.

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 6,16 EUR. Die Lufthansa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 6,13 EUR. Zuletzt wechselten 394.927 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei 8,16 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,38 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,38 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 12,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Lufthansa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,300 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,293 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,83 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 06.03.2025. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Lufthansa einen Gewinn von 0,06 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 9,44 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa 8,76 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Lufthansa am 29.04.2025 präsentieren. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 05.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,06 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

