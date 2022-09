Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagmittag schwächer

Das Papier von Lufthansa befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 5,89 EUR ab. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 5,77 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.385.924 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 17.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 7,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,58 Prozent hinzugewinnen. Am 26.11.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 12,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,53 EUR an.

Am 04.08.2022 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,22 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Lufthansa -0,90 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Lufthansa im vergangenen Quartal 8.462,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 163,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Lufthansa 3.211,00 EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Lufthansa am 27.10.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 02.11.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 0,189 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie in Rot: Europäischen Gerichtshof verhandelt über Bezahlung von Teilzeitpiloten

Lufthansa-Aktie schwächer: Swiss-Piloten drohen mit Streik

Lufthansa-Aktie legt zu: Lufthansa startet offenbar Investorenrunde für Verkauf von Teilen der Lufthansa Technik

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com