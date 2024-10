Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 1,4 Prozent.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 6,78 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 6,87 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.052.562 Lufthansa-Aktien.

Am 06.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,59 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,66 Prozent. Bei 5,38 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,57 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,234 EUR. Im Vorjahr hatte Lufthansa 0,300 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,36 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 31.07.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lufthansa noch ein Gewinn pro Aktie von 0,74 EUR in den Büchern gestanden. Lufthansa hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Lufthansa am 29.10.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 30.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 0,879 EUR je Aktie aus.

