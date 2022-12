Lufthansa Aktie News: Lufthansa reagiert am Donnerstagmittag positiv

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 8,13 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lufthansa-Aktie bei 8,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,13 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.275.755 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 8,21 EUR erreichte der Titel am 15.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 5,25 EUR. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 54,93 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Lufthansa-Aktie wird bei 6,86 EUR angegeben.

Lufthansa ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,68 EUR gegenüber -0,15 EUR im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lufthansa im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 93,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.068,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.207,00 EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 03.03.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 14.03.2024.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,527 EUR je Aktie.

