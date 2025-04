Lufthansa Aktie News: Lufthansa legt am Mittwochmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lufthansa. Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere zuletzt 3,2 Prozent.

Um 11:47 Uhr stieg die Lufthansa-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,2 Prozent auf 6,36 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 6,38 EUR. Bei 6,29 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.431.834 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Bei 8,16 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 28,26 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 5,38 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,37 Prozent.

Für Lufthansa-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,293 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,83 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 06.03.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,06 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,44 Mrd. EUR – ein Plus von 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 8,76 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Lufthansa-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet. Am 05.05.2026 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lufthansa einen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

