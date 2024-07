Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittag nahezu unbewegt

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die Lufthansa-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 5,74 EUR.

Mit einem Kurs von 5,74 EUR zeigte sich die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Die Lufthansa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,77 EUR aus. In der Spitze fiel die Lufthansa-Aktie bis auf 5,71 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,76 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 833.337 Lufthansa-Aktien.

Am 02.08.2023 markierte das Papier bei 9,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 61,15 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 5,57 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.07.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,249 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,69 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lufthansa am 30.04.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,39 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Lufthansa möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lufthansa im Jahr 2024 1,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

