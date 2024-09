Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Mittag südwärts

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 6,24 EUR ab.

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 6,24 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,20 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.044.980 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei 8,59 EUR erreichte der Titel am 06.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 37,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 5,38 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 15,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Lufthansa-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,300 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,238 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,80 EUR an.

Lufthansa ließ sich am 31.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,39 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,01 Mrd. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 30.10.2025 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,856 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

