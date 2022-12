Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Freitagmittag schwächer

Die Lufthansa-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 0,5 Prozent auf 8,07 EUR ab. Bei 8,05 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 8,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 842.604 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.12.2022 bei 8,21 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,74 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,25 EUR am 07.03.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,86 EUR.

Lufthansa ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 EUR, nach -0,15 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 93,36 Prozent auf 10.068,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.207,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 03.03.2023 erwartet. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 14.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass Lufthansa im Jahr 2022 0,527 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

