Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagvormittag gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 6,36 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 6,36 EUR. In der Spitze gewann die Lufthansa-Aktie bis auf 6,38 EUR. Bei 6,33 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 253.406 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 8,59 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,03 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 5,38 EUR. Mit einem Kursverlust von 15,32 Prozent würde die Lufthansa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2023 0,300 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,238 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 31.07.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,01 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Lufthansa dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 30.10.2025 dürfte Lufthansa die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,856 EUR je Lufthansa-Aktie.

