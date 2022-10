Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Lufthansa-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 6,61 EUR. In der Spitze legte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,62 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,61 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 61.419 Lufthansa-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,92 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,54 Prozent. Bei einem Wert von 5,24 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2021). Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 26,15 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,58 EUR.

Am 04.08.2022 lud Lufthansa zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,90 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 163,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.462,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.211,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Lufthansa am 27.10.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 02.11.2023 dürfte Lufthansa die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,36 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

Lufthansa-Aktie höher: Lufthansa reduziert Inlandsflüge - Verdi erreicht Tarifabschluss für Aerologic-Piloten

Lufthansa- und Fraport-Aktien niedriger: Lufthansa-Chef Spohr rechnet mit schwierigem Sommer 2023 - Lufthansa und Fraport gründen Gemeinschaftsunternehmen

Lufthansa-Aktie in Grün: Verhandlungen sollen nach Eurowings-Pilotenstreik weitergehen - Lufthansa Technik versorgt Condor mit Ersatzteilen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa AG

Bildquellen: Kvini / Shutterstock.com