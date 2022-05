Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Vormittag schwächer

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 26.05.2022 09:22:00 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 6,74 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Lufthansa-Aktie bei 6,73 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,77 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 63.254 Lufthansa-Aktien.

Am 04.06.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,03 EUR an. Der derzeitige Kurs der Lufthansa-Aktie liegt somit 16,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.11.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,24 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,90 EUR.

Lufthansa ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,49 EUR gegenüber -1,25 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 5.363,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.560,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 04.08.2022 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 01.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,586 EUR je Aktie in den Lufthansa-Büchern.

