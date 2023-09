Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Dienstagmittag stabil

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 7,66 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Lufthansa-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 7,66 EUR an der Tafel. Kurzfristig markierte die Lufthansa-Aktie bei 7,67 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Lufthansa-Aktie bis auf 7,57 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,61 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.078.060 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (11,16 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,62 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,48 EUR am 29.09.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 28,51 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 11,61 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 03.08.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,73 EUR gegenüber 0,22 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Lufthansa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,95 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.389,00 EUR im Vergleich zu 8.462,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 02.11.2023 gerechnet. Lufthansa dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2024 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

