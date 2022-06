Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 27.06.2022 16:22:00 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 6,00 EUR. Bei 6,12 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,03 EUR. Von der Lufthansa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.114.993 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,92 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2022. Gewinne von 24,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2021 (5,24 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 14,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,76 EUR für die Lufthansa-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Lufthansa am 05.05.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,49 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,25 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 5.363,00 EUR gegenüber 2.560,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 04.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Lufthansa-Anleger Experten zufolge am 01.08.2023 werfen.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,534 EUR je Aktie.

