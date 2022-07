Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Mittwochvormittag mit Kursplus

Um 27.07.2022 09:22:00 Uhr ging es für das Lufthansa-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 5,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Lufthansa-Aktie sogar auf 5,95 EUR. Bei 5,91 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 111.024 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 7,92 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 25,56 Prozent Luft nach oben. Bei 5,24 EUR fiel das Papier am 26.11.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 6,47 EUR.

Am 05.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,25 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 5.363,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.560,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 04.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Lufthansa veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Lufthansa rechnen Experten am 01.08.2023.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 0,023 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com