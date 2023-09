Lufthansa Aktie News: Lufthansa gibt am Mittwochvormittag ab

Lufthansa im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 7,57 EUR.

Das Papier von Lufthansa gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 7,57 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Lufthansa-Aktie ging bis auf 7,56 EUR. Bei 7,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 127.595 Lufthansa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,16 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 47,39 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 11,61 EUR aus.

Am 03.08.2023 hat Lufthansa die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,73 EUR. Im letzten Jahr hatte Lufthansa einen Gewinn von 0,22 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9.389,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8.462,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 29.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je Aktie aus.

