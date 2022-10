Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Donnerstagmittag im Aufwind

Die Lufthansa-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 2,8 Prozent auf 6,84 EUR. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,85 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,66 EUR. Zuletzt wechselten 2.866.968 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei 7,92 EUR markierte der Titel am 17.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 13,68 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.11.2021 (5,24 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 30,48 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 6,58 EUR.

Lufthansa veröffentlichte am 04.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,22 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,90 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 8.462,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.211,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 163,53 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Lufthansa wird am 27.10.2022 gerechnet. Schätzungsweise am 02.11.2023 dürfte Lufthansa die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,36 EUR je Aktie.

