Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Vormittag mit Abschlägen

Das Papier von Lufthansa befand sich um 07:32 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,4 Prozent auf 7,08 EUR ab.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.05.2021 bei 8,17 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lufthansa-Aktie somit 13,35 Prozent niedriger. Bei 5,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 34,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,79 EUR.

Am 03.03.2022 äußerte sich Lufthansa zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,22 EUR gegenüber -1,51 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.833,00 EUR – ein Plus von 124,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 2.594,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte Lufthansa am 05.05.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 01.08.2023.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,559 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

