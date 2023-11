Lufthansa Aktie News: Lufthansa verbilligt sich am Vormittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lufthansa. Die Lufthansa-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 7,66 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lufthansa nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,8 Prozent auf 7,66 EUR. Bei 7,65 EUR markierte die Lufthansa-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,66 EUR. Zuletzt wechselten 176.907 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 11,16 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Lufthansa-Aktie damit 31,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 6,51 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lufthansa-Aktie mit einem Verlust von 15,00 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,86 EUR an.

Am 02.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,00 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,68 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10.275,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lufthansa einen Umsatz von 10.068,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.03.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 27.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Lufthansa-Gewinn in Höhe von 1,53 EUR je Aktie aus.

