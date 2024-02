Lufthansa Aktie News: Lufthansa büßt am Nachmittag ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 7,21 EUR.

Die Lufthansa-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 7,21 EUR. Die Lufthansa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 7,06 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.193.404 Lufthansa-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,16 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 54,83 Prozent Luft nach oben. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lufthansa-Aktie ist somit 9,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2022 0,000 EUR an Lufthansa-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,232 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,89 EUR an.

Lufthansa gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,00 EUR, nach 0,68 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10.275,00 EUR umgesetzt, gegenüber 10.068,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Lufthansa am 07.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 06.05.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lufthansa ein EPS in Höhe von 1,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

