Lufthansa Aktie News: Lufthansa zieht am Donnerstagnachmittag an

Die Aktie von Lufthansa gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Lufthansa-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 6,31 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Lufthansa zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 6,31 EUR. Die Lufthansa-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,36 EUR an. Bei 6,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.239.303 Lufthansa-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (8,04 EUR) erklomm das Papier am 02.02.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lufthansa-Aktie derzeit noch 27,38 Prozent Luft nach oben. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,300 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,242 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,25 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 25.10.2024. In Sachen EPS wurden 0,92 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa 1,00 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,74 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,28 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 06.03.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 26.02.2026.

In der Lufthansa-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,873 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

