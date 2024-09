Lufthansa Aktie News: Lufthansa verbilligt sich am Montagvormittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Lufthansa gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Lufthansa-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 6,62 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 6,62 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Lufthansa-Aktie bis auf 6,59 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 186.026 Lufthansa-Aktien umgesetzt.

Am 06.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 8,59 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,38 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 18,62 Prozent könnte die Lufthansa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,237 EUR je Lufthansa-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,87 EUR je Lufthansa-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 31.07.2024. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,01 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 30.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,859 EUR je Lufthansa-Aktie belaufen.

